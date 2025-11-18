

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران امروز سومین و آخرین بازی خود را در رقابت های ماناس مقابل بحرین برگزار کرد .

شاگردان امید روانخواه پس از شکست در دو بازی گذشته ، امروز در ورزشگاه کورمان‌بک در آخرین بازی خود با نتیجه یک بر صفر مقابل بحرین به پیروزی دست یافتند .

حمیدرضا ضرونی(۵۷) تک گل ایران را به ثمر رساند.

محمد خلیفه، دانیال ایری(محمد مهدی زارع)، فرزین معامله گری، ارشیا وثوقی فرد، سید مهدی مهدوی(بهرام گودرزی)، عباس حبیبی(محمد مرتضوی) ،امیرمحمد رزاقی نیا(علیرضا صفری) ، مهدی جعفری (آریا شفیع دوست) ، حمیدرضا ضرونی (اسماعیل قلی زاده) ، محمدحسین صادقی(افشین صادقی) و حجت الله احمدی (سعید سحرخیزان) برای ایران به زمین رفتند.

محمد مرتضوی نیز با کارت زرد داور قرقیزستانی بازی جریمه شد .