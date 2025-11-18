به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، این محموله که شامل ۱۰۰ تن کمک‌های انسان‌دوستانه است، از فرودگاه لاهور به به غزه ارسال شد.

به گفته منابع خبری این محموله امدادی شامل چادر، بسته‌های غذایی، برزنت، و سایر اقلام ضروری را برای خانواده‌های فلسطینی است.

به‌گفته سخنگوی اداره ملی مدیریت بحران پاکستان (NDMA)، این محموله در چارچوب دستور نخست‌ وزیر و تعهد پایدار اسلام‌آباد به حمایت از مردم غزه انجام شده است.

تاکنون پاکستان ۲۵ کاروان امدادی را رهسپار غزه کرده که مجموع آن‌ها به ۲۴۲۷ تن کمک انسان‌ دوستانه می‌رسد.

مراسم بدرقه این محموله با حضور میامات وزارت خارجه، سازمان مدیریت بحران و مسئولان بنیاد خیریه الخدمت برگزار شد.

این نهادها تأکید کردند که پاکستان همچنان در کنار مردم فلسطین ایستاده و روند ارسال کمک‌ها بدون وقفه ادامه خواهد یافت.