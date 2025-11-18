شهردار یاسوج از اجرای طرح سنگ‌فرش و ترمیم در معابر پرتردد از جمله بلوار شهید قرنی، سردار جنگل جنوبی، فردوسی و بخشی از بلوار بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا، گفت: امروز در ادامه طرح‌های عمرانی شهر، عملیات بهسازی و اصلاح روسازی معابر در چند نقطه شهر در حال اجرا است.

وی گفت: این اقدامات با هدف روان‌سازی عبور و مرور شهروندان و رفع مشکلات ترافیکی اجرا شده است.

به گفته آشنا، عملیات امروز شامل ترمیم و و سنگ‌فرش در خیابان‌های بلوار شهید قرنی، سردار جنگل جنوبی، فردوسی و بخشی از بلوار بویراحمد بوده است.

شهردار یاسوج بیان کرد: هم‌زمان با این پروژه‌ها، اصلاح پیاده‌روها در اطراف خیابان‌های اصلی و محدوده بیمارستان امام نیز در دستور کار قرار گرفته است.