معاون گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری نشست هماهنگی با دفاتر گردشگری سلامت به‌منظور تقویت روند جذب بیماران عراقی و معرفی ظرفیت‌های درمانی و پزشکی استان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فهیمه روشن گفت: در راستای توسعه همکاری‌های فرامرزی و بهره‌گیری از ظرفیت استان در حوزه گردشگری سلامت، نشستی با حضور مدیران دفاتر گردشگری سلامت و فعالان حوزه درمان در کرمانشاه برگزار شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه هدف از این نشست را برنامه‌ریزی و هم‌افزایی برای جذب بیماران خارجی، به‌ویژه از کشور عراق، عنوان کرد و افزود: کرمانشاه با برخورداری از بیمارستان‌های مجهز، خدمات پزشکی باکیفیت و نزدیکی جغرافیایی به مرز‌های غربی، از ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری سلامت برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دفاتر گردشگری سلامت در معرفی خدمات درمانی استان به بازار‌های هدف گفت: تلاش می‌شود ضمن هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و تسهیل روند پذیرش بیماران، بسته‌های جامع خدمات گردشگری سلامت برای مراجعان عراقی طراحی و اجرا شود.