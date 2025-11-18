به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در اجرای رزمایش فرهنگی رهروان شهدا ، فرمانده لشکر عملیاتی۳ حمزه (ع) بهمراه حجت الاسلام ابراهیمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این لشکر با خانواده‌های معظم شهیدان سردار جواد نارنجی، بهنام صالحی، سعید رضایی، هادی سیاوش و بهرام محمدیان از شهدای جنگ تحمیلی۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان دیدار و از ایثار و استقامت آنها تجلیل کرد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار سیدمهدی غفاری در این دیدار ها گفت: امروز همه آحاد جامعه مدیون ایثارگری جوانان شایسته‌ای هستند که جان در طبق اخلاص گذاشتند و در میدان نبرد با دشمنان جنگیدند و آسمانی شدند.

فرمانده لشکر عملیاتی۳ حمزه (ع) افزود: امنیت و آبادانی کشور را مرهون و مدیون خون پاک شهداء هستیم.

سردار غفاری افزود: خانواده‌های معزز شهدا، چشم و چراغ جامعه هستند و تکریم این عزیزان امری لازم و ضروری است.

در پایان این دیدار‌ها با اهدا لوح سپاس و هدایایی از صبر و استقامت خانواده مکرم شهدا تجلیل شد.