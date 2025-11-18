به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل آموزش و پرورش استان در این نشست گفت: این مجموعه با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداری از میهن اسلامی تدوین شده و تلاش دارد مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس ۱۲ روزه را در قالبی آموزشی، جذاب و متناسب با فضای مدرسه منتقل کند.

محمدرضا نظریان نقش همدلی و اتحاد مردم در پیروزی جنگ دوازده روزه، شناخت ماهیت رژیم صهیونیستی، نفش فناوری هسته‌ای از وابستگی تا خودکفایی را از دیگر محور‌های این کتاب عنوان کرد.