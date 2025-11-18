پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، گفت: پویش من هم تست HIV میدهم از بیستم آبان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول آغاز شده و تا تاریخ ۲۰ آذرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار اظهار کرد: اچآیوی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که در صورت تشخیص بهموقع و درمان مناسب، فرد میتواند طول عمری نرمال و باکیفیت داشته باشد و حتی بیماری را به نزدیکترین اطرافیانش نیز منتقل نکند.
وی افزود: اگرچه در ایران و جهان، در زمینه مراقبت و درمان افراد شناسایی شده، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است، اما هنوز ۴۰ درصد از موارد مبتلا به ایدز، شناسایی نشده و از بیماری خود بی خبرند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: هدف از این پویش، افزایش آگاهی عمومی، توانمندسازی مردم در جهت خودمراقبتی، کاهش ترس و باورهای غلط در این رابطه، رفع انگ اجتماعی و تشویق همه افراد به شرکت در پویش است.
عصار یادآور شد: با شرکت در این پویش، شناسایی بیماران افزایش مییابد و درمان دارویی با داروهای کمیاب و گران قیمت به صورت رایگان و کاملاً محرمانه، در کمترین زمان، در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری شروع خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در سالهای گذشته، بیشترین میزان ابتلاء در میان معتادان تزریقی مشاهده میشد، اما در حال حاضر، بهدنبال فعالیتهای گسترده وزارت بهداشت و فعالیت مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری، سهم اعتیاد تزریقی در بروز ایدز از ۷۰ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است.
عصار بیان کرد: خطر انتقال ویروس اچآیوی از مادر به کودک نیز بهویژه در حوزه دانشگاه دزفول با مراقبتهای دقیق و مستمری که برای مادران باردار مبتلا انجام میشود کاملاً کنترل شده است و زایمان بیماران در شرایط حفاظتشده صورت میگیرد بنابراین از انتقال بیماری به نوزاد، جلوگیری میشود.
وی تاکید کرد: امروزه در کشور ما اچآیوی با درمان و نظارت دقیق میتواند از یک بیماری کشنده به یک وضعیت کنترلشده تبدیل شود و از انتقال آن به دیگران نیز کاملاً پیشگیری گردد.
عصار با بیان اینکه در مورد بیماری ایدز، آگاهی، سد محکمی در برابر گسترش بیماری است، افزود: چرا که بهدلیل خاص بودن راههای انتقال این بیماری، افراد مطلع، میتوانند از خود محافظت کرده و از انتقال ویروس ایدز به دیگران جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: از سویی، آموزش عمومی بهویژه برای نوجوانان و جوانان ضروری است؛ چرا که این گروهها بهدلیل ناآگاهی و احتمال داشتن رفتارهای پرخطر، بیشتر در معرض خطر ابتلاء قرار دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: افراد میتوانند با مراجعه به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، تمامی خدمات پیش و پس از انجام تست اچآیوی را به صورت کاملاً محرمانه دریافت کنند.
۱۰ آذر به عنوان روز جهانی HIV و ۸ تا ۱۴ آذر ماه نیز بعنوان هفته اطلاع رسانی Hiv ثبت شده است.