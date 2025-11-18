جمعی از خانواده‌های شهدای اقتدار آذربایجان شرقی صبح امروز با بدرقه مسئولان استانی به مشهد مقدس و بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اعزام خانواده‌های شهدای اقتدار آذربایجان شرقی به مشهد مقدس در قالب یک برنامه فرهنگی و زیارتی و با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و خانواده‌های شهیدشان انجام شد.

خانواده‌ها پیش از اعزام در مراسمی صمیمی که با حضور مسئولان سپاه عاشورا برگزار شد مورد تکریم قرار گرفتند.

این اعزام‌ها در راستای تقدیر از صبر و پایداری خانواده‌های معظم شهدا و ایجاد لحظاتی سرشار از آرامش و معنویت برای آنان انجام می‌شود و ادامه خواهد داشت.