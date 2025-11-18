پخش زنده
امروز: -
در نشستی در دانشکده علوم پزشکی خوی روند اجرای طرحهای عمرانی و نیازهای بخش سلامت بررسی و بر فعالسازی طرحهای نیمهتمام تا پایان سال تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشست بررسی طرحهای عمرانی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی که با حضور مسئولان شهرستان و مدیران حوزه درمان برگزار شد، روند اجرای طرحهای عمرانی و نیازهای بخش سلامت بررسی و بر فعالسازی طرحهای نیمهتمام تا پایان سال تأکید شد.
حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی با اشاره به پیشینه علمی و جایگاه پزشکی این شهرستان گفت: خدمت رسانی شایسته به بیماران و توسعه زیرساختهای درمانی از مطالبات جدی مردم است و مجموعه علوم پزشکی باید برای ارتقای خدمات تلاش بیشتری داشته باشد.
عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس نیز با اشاره به فرسودگی بیمارستان قمر و نیاز خوی به مراکز درمانی نوین گفت: مرحله نخست بیمارستان دویست تختخوابی تا پایان سال آغاز میشود و در مرحله دوم نیز صد و پنجاه تخت دیگر به آن افزوده خواهد شد.
او تأکید کرد : آمادگی کامل برای پیگیری و جذب پشتیبانی و اعتبارات لازم وجود دارد.
سرپرست منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت بهداشت نیز در این جلسه با تشریح برنامههای این وزارتخانه برای خوی گفت : تا پایان سال همه طرحهای درمانی و بهداشتی شهرستان فعال میشود.
محسن سلیمی با اشاره به سفر آینده وزیر بهداشت به خوی افزود: اخذ مجوز ماده بیست و سه برای بیمارستان جدید فرآیندی دشوار بود، اما با پیگیری نماینده مردم، طرحهای خوی در اولویت قرار گرفته است.
وی همچنین از سفر چند روز آینده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خوی خبر داد و گفت : این سفر میتواند بسیاری از موانع اعتباری و اداری طرحها را برطرف کند.
غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت دولت است گفت : طرحهای بهداشتی و درمانی شهرستان باید با سرعت و دقت بیشتری پیش برود و همکاری دستگاههای اداری برای رفع موانع اجرایی ضروری است.
حمیدرضا عمرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی نیز در گزارشی از وضعیت طرحهای عمرانی گفت : هفت طرح عمرانی علوم پزشکی در حال پیشرفت است و با ارتقای رتبه بیمارستانها و جذب چهارده نفر از اعضای هیئت علمی، توان علمی و درمانی شهرستان تقویت شده است.
او افزود : تأمین اعتبار و صدور مجوزهای لازم، طرح بیمارستان دویست تختخوابی، بازسازی بیمارستان قمر بنی هاشم و توسعه بیمارستان آیت الله خویی آماده آغاز عملیات اجرایی است.
این نشست با تأکید بر تکمیل طرحهای نیمهتمام و آغاز طرحهای جدید تا پایان سال به کار خود پایان داد.