شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به نمایندگی از وزارت نفت و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، تفاهمنامهای با هدف تقویت همافزایی، ایجاد سازوکارهای هوشمند نظارتی و توسعه همکاریهای سازمانیافته برای صیانت از منابع ملی و کاهش قاچاق سوخت امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهمنامه امروز (سهشنبه، ۲۷ آبان) با هدف توسعه تعاملات سازمانی در حوزه شناسایی اطلاعاتی و عملیاتی تخلفات مرتبط با سوخت، ارتقای ضریب امنیت و ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی یارانهای، استفاده از ظرفیتهای قانونی و نهادی برای افزایش شفافیت، نظارت و کنترل مصرف در بخشهای مختلف اقتصادی و شبکه مصرف بین محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امضا شد.
این تفاهمنامه بر همافزایی ظرفیتها و توانمندیهای وزارت نفت و فراجا در پیشگیری و مقابله هدفمند با قاچاق فرآوردههای نفتی تمرکز دارد و قرار است با بهرهگیری هرچه تمامتر از ظرفیتها و دادههای موجود، زمینه کاهش قاچاق و صیانت از سرمایههای ملی کشور فراهم شود.