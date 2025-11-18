پخش زنده
رییس سازمان صداوسیما از مدیرکل شبکه آبادان به عنوان نخستین مرکز پیشگام در اجرای طرح ایران جان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر پیمان جبلی، رییس رسانه ملی در هفتمین نشست سراسری افق رسانه ملی با عنوان استانها در مسیر تحول، از بهروز رضایی، مدیرکل و مجموعه صداوسیمای آبادان به عنوان نخستین مرکز پیشگام در اجرای طرح ایران جان در کنار مرکز خوزستان تقدیر کرد.
رییس رسانه ملی ایران جان را پدیدهای خلاقانه و جریان ساز در مسیر تحول رسانه دانست و از نقش خلاقانه و حرفهای همکاران صداوسیمای آبادان در تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی قدردانی کرد.
این آیین ۲۷ آبان ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد سازمان و مراکز استانها در سالن همایشها سازمان صداوسیما برگزار شد.