فرمانده انتظامی بابل از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر و کشف یک کیلو و سیصد گرم تریاک و سوخته در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی داداش تبار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد مخدر توسط فردی در شهرستان بابل، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و بررسیهای میدانی، موفق به شناسایی یک قاچاقچی مواد مخدر در این ارتباط شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: پس از هماهنگیهای قضائی، ماموران در عملیاتی ضربتی متهم را به دام انداختند و در بازرسی از مخفیگاه وی، یک کیلو و سیصدگرم تریاک و سوخته کشف کردند.
سرهنگ داداش تبار با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، مواد مخدر را عامل اصلی بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی برشمرد و گفت: لازم است خانوادهها در این زمینه کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.
فرمانده انتظامی بابل در خاتمه از شهروندان خواست: برای مقابله با عاملان افیونی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.