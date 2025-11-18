به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر و کشف یک کیلو و سیصد گرم تریاک و سوخته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی داداش تبار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد مخدر توسط فردی در شهرستان بابل، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسی و بررسی‌های میدانی، موفق به شناسایی یک قاچاقچی مواد مخدر در این ارتباط شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی، ماموران در عملیاتی ضربتی متهم را به دام انداختند و در بازرسی از مخفیگاه وی، یک کیلو و سیصدگرم تریاک و سوخته کشف کردند.

سرهنگ داداش تبار با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، مواد مخدر را عامل اصلی بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: لازم است خانواده‌ها در این زمینه کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند.

فرمانده انتظامی بابل در خاتمه از شهروندان خواست: برای مقابله با عاملان افیونی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.