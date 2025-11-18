پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خامفروشی بازنگری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام فتاحیفر در حاشیه همایش "ایران سرزمین گل محمدی از افزایش برنامههای حمایتی دولت در حوزه زعفران، گل محمدی و دیگر محصولات راهبردی در حوزه گیاهان دارویی خبر داد و اعلام کرد: فرآیند ثبت جهانی گل محمدی نیز با محوریت مراجع ذیصلاح کشور در دستور کار قرار دارد.
وی درباره سطح کشت، تولید و ثبت جهانی گل محمدی گفت: مجموع سطح زیر کشت زعفران، گل محمدی و سایر گیاهان دارویی در کشور به حدود ۲۹۰ هزار هکتار رسیده است که از این میزان سالانه ۴۰۰ هزار تن محصول تولید میشود.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تولید گل محمدی حدود ۷۵ هزار تن و تولید زعفران پارسال ۴۰۰ تن بوده است.
فتاحیفر با بیان این که صادرات این محصولات روند رو به رشد دارد، گفت: سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸۰ میلیون دلار زعفران و حدود ۱۵۰ میلیون دلار گیاهان دارویی و گل محمدی صادر شده و پیشبینی میکنیم امسال نیز این ارقام افزایش پیدا کند.
وی مهمترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی را تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از فروش محصول خام به سمت تولید مواد موثره با ارزش افزوده بالا عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارتخانه گفت: ما در حال تدوین الگوی کشت جدید هستیم که بر پایه مواد موثره و فرآوری ثانویه تنظیم شده است و برای این منظور از همکاری دانشگاهها، ستاد گیاهان دارویی ریاستجمهوری و تشکلهای بخش خصوصی بهره میبریم.
فتاحیفر افزود: اکنون بخش زیادی از گل محمدی کشور به گلاب تبدیل میشود در حالیکه تولید اسانسهای دارویی و آرایشی میتواند ارزش افزوده بسیار بالاتری ایجاد کند.
وی از ایجاد زیرساخت برای پالایشگاههای گیاهان دارویی با فناوریهای نو خبر داد و گفت: زیرساختهای واحدهای صنعتی در چند استان فراهم شده و تلاش میکنیم تا پایان برنامه هفتم این واحدها به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی درباره تاخیر در ثبت جهانی گل محمدی نیز افزود: گلاب ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت شده و بخش خصوصی نیز بهطور جدی پیگیر ثبت زعفران ایران است.
فتاحیفر گفت: ثبت گل محمدی نیز در دستور کار قرار گرفته و هدف از برگزاری همایش «ایران، سرزمین گل محمدی» نیز ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و آغاز روند رسمی ثبت این محصول بود.
وی تاکید کرد: برای پیشبرد این هدف، همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و مرکز مالکیت فکری و سایر مراجع ذیربط ضروری است.
این مسئول گفت: در حال جمعآوری مستندات گل محمدی هستیم و امیدواریم فرآیند ثبت جهانی آن بهزودی آغاز شود.
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی درباره سیاستهای حمایتی وزارت جهادکشاورزی از حوزه کشت و تولید گل محمدی افزود: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، طرحهای مرتبط با کشت و فرآوری گیاهان دارویی، زعفران و گل محمدی تعریف شده و تامین زیرساختها و اعتبارات آن در حال پیگیری است.
فتاحیفر گفت: از محل تبصره ۱۸ و بند الف ماده ۵۲ اعتبارات جدیدی به استانها ابلاغ شده و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه سیتا درخواست تسهیلات خود را ثبت کنند.
وی همچنین افزود: یارانه نهال و نشای گیاهان دارویی، گل محمدی و زعفران نیز ابلاغ شده و در اختیار استانها قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به سند توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی گفت: این سند که سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده است با محوریت ستاد فناوری گیاهان دارویی و همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، در حال بازنگری است تا با رویکرد کاهش خامفروشی و حمایت از فرآوری ثانویه و تکمیل زنجیره ارزش در آن تقویت شود.