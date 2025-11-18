

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در راستای آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در فیفادی ماه نوامبر (آذر) راهی ازبکستان خواهد شد.

برهمین اساس اردوی آماده سازی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال بانوان از روز یکشنبه دوم آذر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود. به همین منظور مرضیه جعفری ۲۰ بازیکن را به خط کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا قنبری، شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، زهرا خواجوی، فاطمه مخدومی، محدثه زلفی (البرز)

فاطمه امینه برازجانی، رها یزدانی، گلنوش خسروی، پرنیا رحمانی (کرمان)

زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده، فاطمه رضایی (تهران)

بهناز طاهرخانی، فهیمه ارزانی (گیلان)

سمیه اسماعیلی (ایلام) زهرا پورحیدر (اصفهان) مریم یکتایی (آذربایجان غربی)

ملی‌پوشان تا پنجشنبه ۶ آذر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند و سپس به منظور برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان در ۸ و ۱۱ آذر راهی تاشکند می‌شوند.