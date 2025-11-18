پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نشست هماندیشی با نمایندگان گلستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت عدالت منطقهای گفت: گلستان شایسته برخورداری از تبعیض مثبت است و توسعه باید به سمت مرزها هدایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست هماندیشی محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی چالشها، ظرفیتها، مطالبات و موضوعات توسعهای این استان برگزار شد.
قائمپناه در این جلسه با اشاره به اینکه ممکن است پرداختها همواره بهصورت صددرصدی محقق نشود، تأکید کرد: با توجه به شاخصهای توسعهای استان گلستان، باید کمک ویژهای به این استان داشته باشیم. گلستان از جمله مناطقی است که همچون سیستان و بلوچستان شایسته برخورداری از تبعیض مثبت است.
وی با اشاره به ضرورت تعیین بودجه بر اساس جمعیت، وسعت و شاخصهای توسعه افزود: لازم است مصوبات دولت بهگونهای تنظیم و اجرا شود که چهره محرومیت از استانهای پیرامونی کشور زدوده شود. بسیاری از مشکلات در همین مناطق شکل گرفته و نیازمند توجه ویژه هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر لزوم رعایت عدالت و رفع تبعیض برای همه شهروندان گفت: ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ گروه یا مذهبی نباید احساس بیعدالتی کند. وظیفه ما حمایت از مناطق محروم است.
وی افزود: با تلاش سازمان مدیریت، میزان تخصیص برخی اعتبارات تاکنون بیش از صددرصد مصوب بوده و دولت درصدد است تمام مصوبات را مگر در شرایط خاص بهطور کامل اجرا کند.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظیفه دولت در تقویت بخش خصوصی و تکمیل پروژههای نیمهتمام، گفت: وامها باید به استانهای محروم برسد، نه فقط تهران. تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد. توسعه باید به سمت مرزها حرکت کند، زیرا آبادانی مرزها به معنای تقویت امنیت ملی است.
وی تأکید کرد: پروژههایی که توجیه فنی دارند، باید از سوی استانداری به بانکها معرفی شوند و بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات باشند. همچنین گزارش عملکرد پرداختها هر ششماه بررسی خواهد شد تا مردم دچار ناامیدی نشوند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت کوچکسازی دولت گفت: بزرگ شدن دولت به افزایش هزینههای جاری و در نهایت چاپ پول منجر میشود که نتیجه آن تورم و فشار بر اقشار ضعیف است. اصلاح ساختار، مطالبه ملی است و بدون همراهی مجلس محقق نمیشود.
قائمپناه به موضوع آب بهعنوان یکی از دغدغههای استان اشاره کرد و افزود: اگر تنها ۱۰ درصد مصرف آب کشاورزی اصلاح و بهینه شود، مشکل آب شرب استان حل خواهد شد. باید کشاورزی را مدرن کنیم.
وی با اشاره به چالش انرژی در سطح ملی تأکید کرد: صنعت، کشاورزی و مرغداریها در سراسر کشور از این موضوع آسیب دیدهاند. برنامه دولت کاهش مصرف و توسعه پنلهای خورشیدی است. در گلستان نیز با کمک استاندار موضوع نیروگاه و فاینانس پیگیری خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ظرفیت گردشگری گلستان را کمنظیر توصیف کرد و گفت: تنوع آبوهوایی، نزدیکی کویر تا جنگل، دریا و جاذبههای طبیعی، استان گلستان را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است. دولت از تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات در این بخش حمایت میکند.
قائمپناه تأکید کرد: مسیر اصلی توسعه پایدار، کوچکسازی دولت، تقویت بخش خصوصی و اجرای مصوبات است. با همکاری نمایندگان و دولت، تلاش میکنیم گلستان مسیر رشد و رفاه را با سرعت بیشتری طی کند.