مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در هفتماه سال جاری، مجموعهای از طرحهای بهسازی و ایمنسازی در جادههای استان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،محمد جولانژاد،اظهار کرد : در این مدت چهار هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال برای اجرای پروژههای ایمنی راهها هزینه شده و عملیات متعددی از جمله خطکشی ۴۷۰۵ کیلومتر از محورهای استان، اجرای نیوجرسی در ۱۹ کیلومتر، احداث ۱۰.۳ کیلومتر روشنایی، تعمیر و مرمت گاردریل در ۷۵ کیلومتر و نصب ۵۰ هزار و ۴۰۰ عدد بازتاب ایمنی انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان ادامه میدهد: ۳۶ هزار و ۳۵۰ عدد علائم ایمنی، ۸۵ نقطه شیار لرزاننده و بیش از هزار مترمربع تابلو اطلاعاتی در محورهای اصلی و فرعی نصب شده است.
جولانژاد تصریح میکند: هدف از اجرای این اقدامات، افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود وضعیت تردد در مسیرهای پرتردد و حادثهخیز استان است.