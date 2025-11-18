پخش زنده
طرح آبرسانی به روستای امیریه در شهرستان رزن با هدف تامین آب شرب سالم و پایدار در شهرستان رزن اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روستا پس از یک دهه کمبود آب شرب، حالا با اجرای طرح جدید آبرسانی، از آب سالم و پایدار برخوردار شده است.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان رزن گفت: روستای امیریه از توابع بخش مرکزی رزن با ۱۰۰ خانوار و ۳۵۰ نفر جمعیت سالها با کمبود آب روبهرو بود.
محسن حمیدیان افزود: با ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات کمیته برنامهریزی و با حفر چاه آب، تأمین آب شرب پایدار این روستا انجام شد.
او تصریح کرد: با تأمین آب شرب امیریه، تمام روستاهای شهرستان رزن از آب شرب پایدار و بهداشتی بهرهمند شدهاند.