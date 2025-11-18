به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل سرای سالمندان شیراز گفت: آگاهی از روند رو به رشد جمعیت سالخورده و به خصوص آنان که در عین سالمندی و از پا افتادگی هیچ سرپرست و ماوای ندارند تا دوران کهولت خود را با آسایش سپری کنند، سبب شد تا گروهی از انسان‌های خیر و نوع دوست و متعهد شیراز نسبت به این امر خطیر که از موضوعات مهم و ضروری جامعه‌ی امروز است توجه کنند.

وی افزود: همراهی خیرین سلامت به سبب کثرت جمعیت کهنسال می‌تواند شرایط مطلوب و با نشاط تری برای حفظ سلامتی سالمندان در تمام ابعاد جسمی، روحی، درمانی و بازتوانی آنان ایجاد کند و بر این باورم که توفیق در این مسیر جز با تعامل و مشارکت خیرین توانمند و با انگیزه مقدور نخواهد بود.

دکتر تابنده رییس هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس با اشاره به اینکه رسالت اصلی مجمع خیرین و سرای سالمندان حمایت برای حفظ کرامت افراد سالمند است گفت: با توجه به روند تغییرات جمعیتی کشور که در آینده نزدیک، یک دوره سالخوردگی جمعیت را پیش رو خواهیم داشت باید تدابیری اندیشه شود تا بتوانیم پاسخگوی نسل سالخورده‌ای که در حال افزایش است باشیم و نیاز هست با برنامه ریزی آینده نگر اینگونه مراکز توسعه پیدا کند.

دکتر رامجردی مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس در این جلسه که به میزبانی سرای سالمندان شیراز برگزارشد ضمن سپاس از همکاری و همراهی نیکوکارانی که تا کنون حامی این سرا بودند گفت: برای حمایت از سالمندان در اولین گام مبلغ صدمیلیون تومان از طرف مجمع خیرین تامین سلامت فارس به این مرکز اهدا شد و از سوی دیگر از طرف خیریه سلطانی نسب که کار‌های ارزنده‌ای در عرصه سلامت انجام داده‌اند مبلغ ۶۰ میلیون تومان به صورت ماهانه برای حمایت از سرای سالمندان اختصاص داده شد.

دکتر رامجردی گفت: خیرین در سال‌های گذشته هم حمایت‌ها و کمک‌های مناسبی برای رفاه سالمندان این سرا انجام داده‌اند و برای آگاهی و اطلاع سایر خیرین از نیازمندی‌های سرای سالمندان، فرصت بازدید و آشنایی بیشتر آنان با این مرکز برنامه ریزی خواهد شد تا کمک‌های خیرین به این مرکز تداوم یابد.

این مرکز خیریه با نام رسمی موسسه مردمی سرای سالمندان با نظارت سازمان بهزیستی و با ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر سالمند زن و مرد فعال است.