واردات دام‌های سبک و سنگین به اصفهان تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت:با توجه به هشدار در خصوص شیوع ویروس اگزوتیک تب برفکی در کشور‌های همسایه و به منظور پیشگیری از بروز این بیماری با تصمیم ستاد تنظیم بازار و همکاری نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی، واردات دام سبک و سنگین از استان‌های همجوار از حدود ۲۰ روز پیش ممنوع شد.

شهرام موحدی با بیان اینکه بیماری تب برفکی هم اکنون در تمام دنیا شایع است، افزود: کشور‌های حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه، چین، کره، پاکستان، ترکیه، عراق اردن، امارات، قطر و عربستان درگیر هستند.

وی گفت: تب برفکی خطر انتقال به انسان ندارد و مصرف گوشت یا شیر در استان کاملاً ایمن است.

شهرام موحدی ادامه داد: کنترل کامل تب برفکی به معنای پایان خطر نیست و تا تثبیت ایمنی جمعی در دام‌ها، ادامه واکسیناسیون و رعایت کامل اصول امنیت زیستی ضروری است.

وی در خصوص واکسیناسیون رایگان دام‌های روستایی در استان گفت: سازمان دامپزشکی کشور فقط خریدار واکسن است و تولید آن به‌دلیل تحریم‌ها محدود است.

مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه واکسنی که علیه یک سویه از ویروس تب برفکی مورد استفاده قرار می‌گیرد برای سویه دیگر جوابگو نیست، افزود: این یک چالش است و باید توجه داشت ایمن شدن به همت یک دز واکسن در نهایت چهار ماه ممکن است و از سوی دیگر باید توجه داشت که واکسن به تنهایی قابلیت پیشگیری از انتقال بیماری را ندارد و شرایط دیگر نیز در این زمینه تأثیرگذار است.

موحدی تاکید کرد: واکسن در پیشگیری از بیماری ۷۰ درصد دخیل است و مابقی به روند رعایت بهداشت و ایمنی زیست محیطی برمی‌گردد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه تب برفکی بیماری بومی کشور است، ادامه داد: سویه‌های O، A و Asia ۱ سویه‌های بومی در کشور است که عمدتاً واکسن آنها نیز در کشور موجود است و واکسیناسیون دام در برابر این سویه‌ها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶۱۲ هزار و ۹۵۶ عملیات واکسیناسیون دام سنگین و بیش از دو میلیون و ۱۹۲ هزار و ۱۱۷ عملیات واکسیناسیون نیز برای دام سبک اجرا شده است، ادامه داد: این عملیات در همه دامداری‌های صنعتی نیمه صنعتی و روستایی و سنتی اجرا شده است.

در استان اصفهان ۴۶۰ هزار رأس دام سنگین و حدود ۳ میلیون دام سبک در استان اصفهان وجود دارد و بر اساس برآورد‌ها با عدم پیشگیری ۲۶ هزار رأس دام تلف می‌شد و ۱۲۰ هزار رأس دام به کشتارگاه منتقل می‌شد، افزود: بر این اساس با حمایت استانداری و همچنین همراهی دستگاه قضائی و انتظامی این بیماری را کنترل کردیم.

