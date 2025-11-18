به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی این فرماندهی، هنگام گشت‌زنی در جاده به یک کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو هفت هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را سه میلیارد ریال کشف کردند گفت: راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.