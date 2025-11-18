به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، همزمان با بزرگداشت هفته بسیج بیش از هزار و ۵۸۰ عنوان برنامه با شعار محوری"بسیج، مردم و اقتدار ملی" در استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه روح الله استان در نشست با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های بزرگداشت هفته بسیج، با بیان اینکه هفته بسیج امسال مقارن با ایام شهادت حضرت زهرا (س) است، گفت: برنامه‌های هفته بسیج با رمز یا فاطمه الزهرا و با رویکرد کنگره حضرت امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان با نقش آفرینی دانش آموزان برگزار می‌شود. اجرامی شود.

سردار مرتض عمومهدی افزود: اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، برگزاری اردو‌های جهادی با محروریت خدمت رسانی و محرومیت زدایی، برگزاری یادواره شهدا و آبروی محله، برگزاری حلقه‌های صالحین از جمله برنامه‌های هفته بسیج در استان است.

او گلباران قبور مطهر شهدا، سرکشی و دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و برگزاری حماسه اقتدار بسیجیان و تجدید میثاق با ولایت در پنج آذر، نشست‌های روشنگری، جهاد تبیین، میقات صالحین و برگزاری میز خدمت را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در استان عنوان کرد و گفت: امسال تمرکز بر روی کیفی سازی برنامه‌ها می‌باشد.

سی‌ام آبان تا ششم آذر بعنوان هفته بسیج نامگذاری شده است.