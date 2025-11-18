پخش زنده
ورزشکاران همدانی در مسابقات انتخابی تیم ملی MMA بانوان خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این رقابتها «کمند دهپهلوان» موفق به کسب مقام اول و «کیانا دهپهلوان» رتبه دوم را کسب کرد.
بر اساس نتایج این مسابقات، هر دو ورزشکار به اردوی تیم ملی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا دعوت شدند.
مسابقات انتخابی تیم ملی MMA بانوان با حضور نمایندگان ۳۱ استان به میزبانی استان مرکزی برگزار شد.
بیشتر بدانیم:
MMA مخفف “Mixed Martial Arts” به معنی هنرهای رزمی ترکیبی است.
در این ورزش، مبارزان از سبکهای مختلف رزمی مثل بوکس، جوجیتسو، کشتی، مویتای و کاراته استفاده میکنند تا در یک مبارزه آزاد با هم رقابت کنند.