معاون اول رئیسجمهور در جمع مقامات ارشد کشورهای عضو، ناظر و شریک شانگهای در مسکو، تقویت همگرایی اقتصادی در این اتحاد را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا عارف از نشست شورای نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای به عنوان فرصتی برای مرور دستاوردهای اقتصادی این سازمان و گفتوگو درباره مسیر نوسازی و ارتقای فعالیتهای این سازمان در شرایط پرتحول کنونی جهان یاد کرد.
وی با اشاره به اینکه جهان امروز دگرگونیهای عمیق سیاسی، اقتصادی و فناوری را تجربه میکند، خاطرنشان کرد: نظام بینالمللی در حال گذار به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن، رشد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقهای، چهره جدیدی از صحنه بین المللی را رقم میزند.
وی تأکید کرد: نظام بینالمللی مبتنی بر یکجانبهگرایی، دیگر با واقعیتهای نوین جهان همخوانی ندارد.
تجاوز نظامی به ایران، نقض فاحش موازین بینالمللی و جنایت علیه بشریت
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از اقدام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت تجاوز نظامی به کشورمان گفت: ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اسرائیل به ایران که با حمایت و همراهی آمریکا صورت گرفت و شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم، تاکید میکنم که حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، کشتار بیرحمانه غیرنظامیان و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از مأموریت، استادان دانشگاه و کشتن زنان و کودکان و شهروندان عادی، نقض فاحش موازین بینالمللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر تبعات یکجانبهگرایی آمریکا و نیز جنایات رژیم صهیونیستی است، با اینحال، ما از وظایف و مسئولیتهای خود به عنوان یک بازیگر فعال، جدی و اثرگذار در عرصه مناسبات اقتصادی و توسعهای چندجانبه و منطقهای غافل نبوده و نیستیم.
عارف یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، همواره از چندجانبهگرایی واقعی، احترام به منشور ملل متحد و مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بینالمللی حمایت کرده است.
وی ادامه داد: ایران معتقد است که امنیت، توسعه و عدالت جهانی تنها از طریق همکاری برابر ملتها و پایان دادن به سیاست تحریم و فشار حاصل میشود.
وضعیت غزه، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: وضعیتی که مردم مظلوم غزه با تحمیل قحطی و گرسنگی از سوی رژیم صهیونیستی مواجه هستند، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و ادامه نسلکشی بوده و بشدت محکوم است.
سازمان همکاری شانگهای به موتور محرکه همگرایی اقتصادی تبدیل شود
عارف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما نیازمند تاب آوریهای جمعی در مقابل شوکهای آینده هستیم؛ شوکهایی همچون ناامنی انرژی، ناامنی غذایی، تغییرات اقلیمی، تهدیدات ناشی از فناوریهای جدید و خطرات رو به افزایش ناشی از انحصار و سیطره موجود در نظامهای مالی و پولی جهانی را نمیتوان نادیده گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به این وضعیت، نیازمند حرکت جمعی بسوی درهم تنیدگیِ اقتصادی و شکل دهی به اقتصادهای تاب آورِ ملی و منطقهای هستیم.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: سازمان همکاری شانگهای باید به یکی از موتورهای محرک همگرایی اقتصادی در منطقه تبدیل شود.
وی یادآور شد: ظرفیتهای گستردهی انسانی، منابع غنی طبیعی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرساختهای رو به توسعه در میان اعضای این سازمان، فرصتهای کمنظیری برای گسترش همکاریها در اختیار ما قرار داده است.
عمقبخشی به همکاریها، محور اصلی فعالیت «شانگهای» باشد
عارف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عمقبخشی به همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی در میان اعضا، ناظران و شرکای گفتوگو، باید محور اصلی فعالیتهای آتی سازمان همکاری شانگهای باشد.
وی افزود: در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت کشورهای ناظر و شرکای گفتوگو، میتواند زمینهساز گسترش بازار مشترک، انتقال فناوری، افزایش تبادلات علمی و فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی میان ملتهای عضو شود.
معاون اول رئیسجمهور یادآور شد: در اجلاس اخیر سران سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین، سران کشورهای عضو بر نوسازی سازوکارهای همکاری اقتصادی، تعمیق ارتباطات میان دولتها و ارتقای کارکردها و فعالیتهای سازمان تأکید ویژهای داشتند.
وی ادامه داد: تدوین راهبرد توسعه دهساله سازمان، نقشه راه همکاری در حوزه انرژی و صدور بیانیههای متعدد در زمینههایی، چون هوش مصنوعی، صنعت سبز، تجارت چندجانبه، همکاریهای علمی و فناوری و همچنین ایجاد مراکز و ساختارهای جدید، از جمله دستاوردهای مهم اجلاس تیانجین بهشمار میآید.
عارف افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در اجرای تصمیمات اجلاس تیانجین و تحقق اهداف توسعهای سازمان همکاری شانگهای، نقش فعالی ایفا کند و در پیشبرد این اهداف و ابتکارات همچون تقویت سازوکارهای مالی مبتنی بر پولهای ملی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل پایدار و تسهیل تردد کالا و مسافر، تولید محصولات مشترک، ارتقای مراکز نوآوری تحقیقاتی برای توسعه فناوریها و محصولات جدید، تقویت همکاری در حوزههای کلیدی همچون اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، مساعدت و مشارکت نماید.
عارف با بیان اینکه یکی از مؤلفههای مهم در موفقیت سازمان همکاری شانگهای، نقشآفرینی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر توسعه فعالیتهای شورای بازرگانی و اتحادیه بینبانکی سازمان همکاری شانگهای و تقویت کارکرد عملیاتی و ارتباط آنها با پروژههای مشترک اقتصادی و صنعتی تأکید دارد.
وی ادامه داد: شورای بازرگانی میتواند به بستر مهمی برای گسترش ارتباط مستقیم میان بخشهای خصوصی، توسعه تجارت و سرمایهگذاری در کشورهای عضو سازمان تبدیل شود و مسیر اجرای طرحهای مشترک بخصوص در زمینه دیجیتالسازی، هوش مصنوعی، فناوریهای سبز را تسهیل کند.
آمادگی ایران برای توسعه کریدورهای ترانزیتی مستقل و ایمن
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دیپلماسی اقتصادی ایران بر توسعه روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعالسازی کریدورهای ترانزیتی کالا و مسافر استوار است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و ارتقای کریدورهای اقتصادی و حملونقلی را برای تسهیل تجارت، تأمین امنیت زنجیرههای تأمین، امنیت غذایی، کاهش فقر و افزایش همگرایی منطقهای ضروری میداند. در این راستا ایران آماده همکاری برای توسعه کریدورهای ترانزیتی مستقل و ایمن است.
راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند
عارف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همکاری ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، یک راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حملونقل و تجارت، ارتقای امنیت انرژی، توسعه فناوری، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی و افزایش ارتباطات مردمی است.
وی با قدردانی از میزبانی مطلوب روسیه از نشست جاری ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست، گامی دیگر در مسیر تقویت اعتماد متقابل، توسعه پایدار و همگرایی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.
منبع: ایرنا