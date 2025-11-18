سهیلا منصوریان قهرمان ووشو بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ عربستان با استقبال مردم و مسئولان وارد کیش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهیلا منصوریان در این رقابت‌ها در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در دور دوم به مصاف دریدی ایا از تونس رفت.

رئیس هیئت ووشو کیش در یک رقابت بانشاط با شکست نماینده تونس به مرحله نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی راه یافت.

در نهمین شب بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی ریاض عربستان، سهیلا منصوریان، نماینده وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ووشو ایران در پیکار پایانی به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت.

رئیس هیئت ووشوی کیش و نماینده ایران در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و نشان طلای بازی‌ها را بر گردن آویخت.

سهیلا منصوریان خود را برای رقابتهای آسیایی در بهمن امسال و مسابقات جهانی سال آینده آماده می کند.