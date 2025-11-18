پخش زنده
نماینده مردم خوی و چایپاره از پایان مطالعات ساخت بیمارستان دویست تخت خوابی خدمات درمانی ترومای شمال استان در خوی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان خوی به عنوان شهر دوم آذربایجان غربی و مرکز ارائه خدمات درمانی شمال استان، همواره مورد توجه وزارت بهداشت بوده است. به همین منظور با حضور کارشناسان معاونت توسعه وزارت بهداشت روند طرحهای عمرانی حوزه سلامت در خوی بررسی شد.
عادل نجفزاده با اشاره به پیگیری دو برنامه مهم در بخش بهداشت و درمان شهرستان خوی گفت: برنامه نخست آغاز ساخت بیمارستان جدید با ظرفیت دویست تختخواب است که مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده و در فهرست اعتبار امسال قرار خواهد گرفت. این بیمارستان با رویکرد تروما نقش اثرگذاری در ارتقای خدمات درمانی به مردم شریف شمال استان و مناطق شمالغرب کشور خواهد داشت و در برنامه گردشگری سلامت نیز برای ارائه خدمات به بیماران کشورهای همسایه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: موضوع دوم که از مطالبات اصلی مردم است مقاومسازی و پایدارسازی بیمارستان قمر بنیهاشم است، طبق اعلام مشاور طرح نسخه نهایی نقشهها تا پایان سال آماده میشود، از سوی دیگر وزارت بهداشت اعتبار بسیار مناسبی برای این کار اختصاص داده است و بر این اساس این مرکز درمانی در محل فعلی حفظ میشود و با خدماتی کاملتر نسبت به گذشته زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی در خدمت مردم شهرستان خوی قرار خواهد گرفت.