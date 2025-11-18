



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در شهرآورد مازندرانی و هفته هفتم لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، نساجی مازندران با تک گل دقیقه ۲۵ متین پورفتح الله در زمین دونه سر بابل به پیروزی دست یافت.

نساجی مازندران که در نیم فصل اول با کسب نتایج ضعیف در انتهای جدول قرار داشت، با به دست آورد دومین برد خود، ۷ امتیازی شد و با ۲ پله صعود از انتهای جدول رده‌بندی گروه دوم به رتبه پنجم صعود کرد و پاسارگاد مازندران با ۶ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفته است.