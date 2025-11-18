سرپرست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با تاکید بر اینکه واحد چهارم گازی نیروگاه نکا با ثبت رکوردی جدید در مدت زمان ۱۲۰ روز نصب و راه‌اندازی خواهد شد، گفت: برای طرح‌های نیروگاهی که امسال وارد مدار تولید شده بیش از یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی در مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران طرحهای نیروگاهی پیک تابستان ۱۴۰۴ با حضور وزیر نیرو، افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه با وجود خروج سوپروایزر‌های خارجی از کشور، جوانان و تلاشگران صنعت برق این مرز و بوم موفق شدند تا واحد‌های جدید نیروگاهی را وارد مدار تولید کنند.

وی ادامه داد: برای پیک تابستان امسال واحد جدید نیروگاه خرم‌آباد در مدت زمان ۱۵۰ روز نصب و راه‌اندازی شده بود، اما همکاران صنعت برق حرارتی در تیرماه ماه امسال موفق شدند واحد سوم گازی نیروگاه نکا را در مدت زمان ۱۳۰ روز نصب و راه‌اندازی کنند و رکورد جدیدی را در این عرصه به ثبت برسانند.

اعتمادی با اشاره به اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه کارگاه هیچ طرح نیروگاهی تعطیل نشده بود، گفت: در همان زمان واحد مقیاس متوسط جدید نیروگاه ری وارد مدار تولید و عملیات اجرایی واحد دوم نیز در همان روز آغاز شده بود.