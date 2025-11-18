پخش زنده
محمدهادی ساروی و فردین هدایتی از فردا در مسابقات کشتی فرنگی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف حریفان میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز سه شنبه ۲۷ آبان در شهر ریاض عربستان و با برگزاری مسابقات ۴ وزن نخست آغاز شد.
مسابقات اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز فردا چهارشنبه ۲۸ آبان برگزار میشود که محمدهادی ساروی و و فردین هدایتی دو دلاور مازندرانی به مصاف حریفان میروند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، محمدهادی ساروی در دور نخست با فادی از الجزایر پیکار میکند.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دورهای و در دو گروه ۳ نفره برگزار میشود و فردین هدایتی با محمد از مصر و کاندلاکی از آذربایجان مصاف میدهد.
طبق برنامه مسابقات رقابتهای کشتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد که در پایان مسابقات نوبت صبح (مقدماتی)؛ سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.
مسابقات رده بندی و فینال نیز عصر همان روز برگزار میشود.