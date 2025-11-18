به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، هفتاد و چهارمین نشست کارگروه قرآنی و فرهنگی اعتاب مقدس ایران با مشارکت نمایندگان آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان‌های احمد بن موسی (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع)، مسجد مقدس جمکران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان دارالقرآن‌الکریم و بعثه مقام معظم رهبری در ساختمان کریمه حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

معتز آقایی دبیر کارگروه قرآنی و فرهنگی اعتاب مقدس ایران دربارۀ این نشست گفت: در این نشست بر لزوم گسترش فرهنگ فاطمی در میان اعتاب مقدس تأکید شد.

آقایی افزود: همچنین با توجه به پیام هفت‌بندی رهبر معظم انقلاب درباره چهلم شهدای جنگ ۱۲ روزه، پیگیری این توصیه‌ها در مجموعه‌های قرآنی و فرهنگی اعتاب مقدس ایران در طول سال مورد تأکید قرار گرفت و نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه به این منظور ۳۰ طرح قرآنی ارائه کرد.

وی با اشاره به سند ملی زیارت، افزود: همچنین مقرر شد نماینده مسجد مقدس جمکران پیش‌نویس سند ملی زیارت را تهیه و برای تعیین متولی اصلی، به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کند.

دبیر کارگروه قرآنی و فرهنگی اعتاب مقدس ایران با اشاره به اهمیت هماهنگی اعتاب در طول سال برای برگزاری محافل قرآنی در مناسبت‌های مذهبی مختلف، گفت: این همکاری‌ها با هدف تقویت جریان قرآنی و مذهبی در سطح ملی دنبال می‌شود و اعتاب نقش محوری در آن دارند.

آقایی تأکید کرد: حرکت هماهنگ اعتاب مقدسه در حوزه قرآن و فرهنگ، راه را برای اجرای طرح‌های ملی و تأثیرگذار باز می‌کند.