وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵ در باکو با دبیرکل اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU)، دیدار و درباره گسترش همکاریهای ایران و این نهاد عالیرتبه جهانی در حوزههای زیرساخت، هوش مصنوعی، چندجانبهگرایی دیجیتال و امنیت ارتباطی گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی، در دیدار با دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) با تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در بخش فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی، نقش ITU را «پلتفرم اصلی هماهنگی جهانی» توصیف کرد و گفت: تقویت چندجانبهگرایی و ارتقای همکاری با نهادهای تخصصی از اولویتهای ایران در سیاست خارجی دیجیتال است.
وی تأکید کرد: مدیریت دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات ظرفیتهای جدیدی برای ارتقای شمول دیجیتال و دسترسی عادلانه به زیرساختهای ارتباطی ایجاد کرده است.
ابراز نگرانی از حمله به زیرساختهای ارتباطاتی
وزیر ارتباطات در ادامه با محکوم کردن شدید حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، به حملات سایبری علیه زیرساختهای ارتباطاتی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره و این اقدامات را تهدیدی برای «امنیت دیجیتال جهانی» توصیف کرد.
هاشمی همچنین از دبیرکل خواست موضوع حفاظت از زیرساختهای ارتباطی در شرایط جنگی در دستورکار جدی اتحادیه قرار گیرد.
وی با تشریح حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در نشستها، گروههای کاری و برنامههای تخصصی اتحادیه، از مشارکت چهرههای فنی کشور در جلسات مختلف تقدیر کرد و گفت: نمایندگان ایران همواره در مباحث فنی، سیاستگذاری و توسعه زیرساختها حضور مؤثر داشتهاند.
میزبانی ایران در سال ۲۰۲۶ و توسعه همکاریهای منطقهای
وزیر ارتباطات با اشاره به میزبانی ایران برای برگزاری نشست توسعه ارتباطات جامعه ارتباطات آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ در اصفهان، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با همکاری APT این رویداد را به بهترین شکل برگزار خواهد کرد.
وی در ادامه چند محور جدید برای گسترش همکاریها با ITU مطرح کرد، از جمله برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای توسعه منابع انسانی در ایران، اجرای پروژههای مشترک تحول دیجیتال در مناطق روستایی و کمبرخوردار، و تبادل دانش در حوزه سیاستگذاری دیجیتال، نسل پنجم ارتباطات، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی.
هاشمی با دعوت رسمی از دورین بوگدان مارتین برای سفر به تهران، تأکید کرد: ایران آماده است سطح همکاریهای خود با اتحادیه بینالمللی مخابرات را در چارچوبی ساختارمند و آیندهنگر ارتقا دهد؛ همکاریهایی که میتواند به تقویت شبکههای ارتباطی، تابآوری دیجیتال و توسعه اقتصاد هوشمند در منطقه و جهان کمک کند.
تأکید بر نقش فعال تهران در سیاستگذاری جهانی
دورین بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه جهانی ارتباطات، نیز در این دیدار با قدردانی از مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در نشستها، کمیتهها و برنامههای تخصصی ITU، تأکید کرد: ایران همواره «یکی از اعضای اثرگذار» در مباحث فنی و سیاستگذاری بوده است.
وی گفت: حضور منظم متخصصان ایرانی در جلسات و کیفیت مشارکت آنان نقش مهمی در پیشبرد اهداف ITU داشته است.
بوگدان مارتین با استقبال از طرحهای پیشنهادی وزیر ارتباطات، اعلام کرد: این اتحادیه آماده است همکاری با ایران در حوزههای توسعه مهارتهای فنی، توانمندسازی نیروی انسانی، و تبادل دانش در فناوریهای نوظهور را در قالب برنامههای مشترک تقویت کند.
دبیرکل اتحادیه بینالمللی مخابرات افزود: ایران ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی، زیرساخت ارتباطی و توسعه خدمات دیجیتال دارد و میتواند در تدوین استانداردهای جدید و برنامههای بینالمللی نقش پررنگتری ایفا کند.
وی با استقبال از دعوت وزیر ارتباطات برای سفر به ایران، تأکید کرد : گفت و گوی نزدیک و همکاریهای منظم میان ITU و جمهوری اسلامی ایران میتواند الگویی برای توسعه پایدار ارتباطات در منطقه و تقویت شمول دیجیتال در کشورها باشد؛ مسیری که ادامه آن به ارتقای تابآوری شبکهها و توسعه اقتصاد هوشمند کمک خواهد کرد.