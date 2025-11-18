افتتاح چندین طرح عمرانی خدماتی و تفریحی در اسکو
با حضور معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور چندین طرح عمرانی، خدماتی و تفریحی در بخش مرکزی اسکو افتتاح و کلنگ زنی شد.
این طرحها شامل افتتاح همزمان آسفالت ۸ روستای بخش مرکزی اسکو با متراژ ۵۱۰۰۰ مترمربع با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان و سنگ فرش پارک روستای بایرام با اعتبار حدود ۱ میلیارد تومان به صورت پایلوت در روستای بایرام میباشد.
همچنین کلنگ آغاز عملیات اجرایی پروژه ۵۲ واحدی روستای کوشن و نیز کلنگ آغاز عملیات پروژه ۱۲ واحدی مسکن محرومین در شهر اسکو به زمین زده شد.در ادامه پروژههای مدیریت برق شهرستان اسکو با اعتبار ۱۲۴ میلیارد تومان به صورت نمادین در روستای آغچه کهل شامل اصلاح شبکه، نصب ترانس هوایی و تعویض چراغها افتتاح و به بهره برداری رسید.
قربانی معاون دهیاریهای کشور در این مراسم از پرداخت تسهیلات کمبهره به دهیاریهای شهرستانهای تبریز، اسکو و آذرشهر خبر داد و گفت:دهیاریهایی که درخواست خود را تا پایان سال به کمیته ملی وام ارائه دهند از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد.
وی با اشاره به اولویتبندی پرداخت تسهیلات افزود: برای طرحهای درآمدزا و خودکفا همچنین برای تکمیل پروژههای نیمهتمام روستایی وامهای ویژهای در نظر گرفته شده است.