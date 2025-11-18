به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیدعباس عراقچی» در نشست خبری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر اظهار کرد: این اجلاس در راستای گسترش سیاست حسن همسایگی ایران با همسایگان در خزر برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: چندی پیش اجلاس سران کشور‌های حوزه خزر را داشتیم و به زودی اجلاس وزرای خارجه این کشور‌ها برگزار می‌شود و اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه خزر نیز ابتکار جدیدی است.

عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی ایران با تمجید از میزبانی گیلان و حضور استانداران مازندران و گلستان و تنی چند از استانداران کشور‌های جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه اظهار کرد: هدف این است که استان‌های حاشیه خزر با ظرفیت‌های یکدیگر و مشکلات موجود آشنا شوند و در راستای حل و فصل مشکلات با هم همفکری کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات محیط زیستی و تردد در حاشیه خزر گفت: از طرف دیگر ظرفیت‌های خوبی همچون مسیر‌های ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی، گردشگری و تجاری وجود دارد و حضور استانداران در چنین اجلاس‌هایی به آنان کمک می‌کند که از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع شوند و بهتر و بیشتر از آن استفاده کنند.

وی افزود: حرکت امروز به نوعی یک «دیپلماسی استانی» است که وزارت امور خارجه ایران از چندی پیش آن را آغاز کرده است.

وزیر امور خارجه ایران بیان کرد: ما دیپلماسی استانی را یک مرحله جلوتر برده‌ایم و بعد منطقه‌ای به آن داده‌ایم تا استانداران کشور‌های منطقه با استانداران همتای خود در ایران ملاقات کنند و دیدگاه و نظرات خود را با هم به اشتراک بگذارند.

به گفته وی، این نشست در پیشبرد همکاری بین کشور‌های حوزه خزر و گسترش ارتباطات و رایزنی‌ها بسیار موثر است و قطعا نتایج قابل قبولی از دل این اجلاس به دست خواهد آمد.

عراقچی خبر داد که بیانیه مشترکی نیز در حال آماده سازی است که امیدوار است پس از تایید استانداران کشور‌های حاشیه خزر، صادر شود.

نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» از صبح امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴) با حضور مقام‌های عالی‌رتبه داخلی و خارجی در رشت آغاز شد.

این اجلاس دو روزه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان، میزبان هیأت‌هایی از ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی است.

این اجلاس روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاری با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه پیوند‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری و هم‌افزایی استان‌های ساحلی پنج کشور در رشت برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا