همایش پیشگیری و کنترل عوارض بیماری دیابت با تاکید بر مراجعه بههنگام به پزشک و آغاز یک زندگی سالم در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دیابت بهعنوان یکی از شایعترین بیماریهای غیر واگیر، امروز سلامت بخش بزرگی از جامعه را تهدید میکند و ارتقای آگاهی عمومی و تشویق مردم به ورزش، تغذیه سالم و انجام معاینات دورهای، از اصلیترین راهکارهای کاهش بروز این بیماری است.
هدف اصلی برگزاری این همایش، توانمندسازی مردم و آشنایی آنها با شیوههای پیشگیری از دیابت است و مشارکت فعال شهروندان در چنین برنامههایی نشاندهنده اهمیت سلامت در اولویتهای اجتماعی است.
در این همایش اعلام شد در همه مراکز درمانی شهرستان کبودراهنگ غربالگری دیابت برای افراد بالای ۳۰ سال بصورت رایگان انجام میشود.