رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از اجرای ۳۰ طرح راه‌سازی روستایی در زنجان در هشت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی این اداره کل با ارائه آماری از عملکرد حوزه راه‌های روستایی در استان گفت: در هشت ماه نخست امسال، ۳۰ طر ح راه‌سازی در قالب طرح های بهسازی و آسفالت در راه‌های روستایی استان فعال بوده است.

وی با اشاره به نتایج عینی این اقدامات، اضافه کرد: اجرای این طرحها تاکنون موجب بهره‌مندی ۷۹ روستا و چهار هزارو۲۹۰ خانوار از راه‌های آسفالته و مناسب شده است.

باقری همچنین افزود: در کنار عملیات جاده‌سازی، ۳۵ مورد ابنیه فنی (مانند پل و آبرو) نیز در این مدت احداث شده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان به اعتبار تخصیصی این طرح‌ها اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح ها در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به محدودیت تخصیص اعتبارات، تفاهم‌نامه‌ای با بسیج سازندگی استان منعقد شده تا اجرای بیش از ۴۰ پروژه راه روستایی در قالب همکاری مشترک انجام شود.

باقری خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰ کیلومتر از راه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه به انجام رسیده و در تلاش هستیم قرارداد اجرای ۱۲ کیلومتر دیگر نیز نهایی شود.