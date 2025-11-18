پخش زنده
به مناسبت هفته دانشآموز، مسابقات دوستانه فوتسال دوره راهنمایی با حضور چهار تیم منتخب استان کرمانشاه، به میزبانی شهر صحنه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این رقابتها، تیمهای فاتح اسدآباد، مهرورزان کرمانشاه، شاهین صحنه و پدیده کرمانشاه به مصاف یکدیگر رفتند و با ارائه بازیهای مهیج و رقابتی، شور و هیجان خاصی را در سالن ورزشی صحنه رقم زدند.
در پایان این مسابقات، تیم فاتح اسدآباد با عملکردی درخشان و انسجام تیمی مثالزدنی، موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان اسدآباد رقم بزند.