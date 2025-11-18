



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل آبفای شیراز با بیان اینکه پس از کرمانشاه و گلستان، فارس سومین استان میزبان جشنواره‌های حوزه آب بود گفت: این جشنواره در سطح ملی و در قالب فیلم داستانی کوتاه، فیلم مستند کوتاه، موشن گرافیک و پویا نمایی، تولیدات موبایلی و تولیدات چند رسانه‌ای با هوش مصنوعی برگزار شد.

بهروزی افزود: از ۱۳۰ اثر ارسال شده به دبیر خانه، با داوری ۴ داور ۱۵ اثر برگزیده شدند.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم در این مراسم با بیان اینکه سرانه استاندارد مصرف آب شرب برای هر نفر ۱۳۰ لیتر در شبانه روز است گفت : در شهر‌های ایران این عدد بالاتر ازسرانه استاندارد است.

امینی سهم مصرف آب شرب کشور از ۱۰۳ میلیارد آب مصرفی کشور را ۹ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: نه فقط بخش‌های متولی آب شرب، که همه دستگاه ها، مسئولان، قشر‌های مردم باید در برابر مصرف آب احساس مسئولیت کنند و دغدغه‌مند باشند.

وی زبان هنر را یکی از راه‌های فرهنگ سازی در حوزه مدیریت مصرف آب عنوان کرد که اجرای آن از سال گذشته در قالب جشنواره‌های مختلف در ذیل وزارت نیرو در استان‌های کشور آغاز شده است .

وی افزود : آثار تولید شده در رسانه‌های مختلف برای تغییر رفتار درمصرف آب و مدیریت آن برای اقشار مختلف مردمی منتشر خواهد شد.

دکتر امینی همچنین از رسانه ها، افراد تاثیر گذار در فرهنگ عمومی، رسانه‌ها و هنرمندان برای ایجاد تغییر رفتار درست در حوزه مصرف آب دعوت کرد.