پخش زنده
امروز: -
مسابقه علمی–دانشجویی نجات تخممرغ با حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی برگزار و تیمهای برتر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقه علمی–دانشجویی نجات تخممرغ با حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی برگزار شد. این رقابت فرصتی برای سنجش مهارتهای طراحی مهندسی، تحلیل سازه و خلاقیت دانشجویان در حل مسائل عملی فراهم کرد.
در این رویداد، تیمها سازههای خود را با استفاده از اصول مکانیک، مقاومت مصالح و طراحی ایمن آماده کردند و در چالش اصلی، سازهها از ارتفاع ۱۵ متری رها شدند تا توانایی آنها در محافظت از تخممرغ سنجیده شود.
نتایج نشان داد که برخی طراحیها با رعایت دقیق اصول علمی، تخممرغ را بدون آسیب به زمین رساندند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نقص در تحلیل بارگذاری یا ضعف در استحکام سازه، در چالش شکست خوردند.
از میان ۲۷ تیم شرکتکننده، تیم تعطیل با ۹۵۱.۶۵ امتیاز -تیم هدف با ۹۱۶.۸۷امتیاز و تیم سایبر با ۹۰۹.۲۲ امتیاز رتبه های برتر را کسب کردند.
برگزاری این رقابت علمی–دانشجویی بار دیگر توانایی دانشجویان در طراحی مهندسی، خلاقیت عملی و اجرای دقیق پروژههای علمی را به نمایش گذاشت و بر اهمیت فعالیتهای عملی و تجربههای علمی در تقویت مهارتهای فنی دانشجویان تأکید کرد.