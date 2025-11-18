پخش زنده
گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان در یک مجتمع صنفی مجوز نانوایی آزاد پز، کیسههای آرد دولتی یارانهای مشاهده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با بیان اینکه آرد دولتی یارانهای مختص سهمیه نانواییهای مجوز دار است که نان را به قیمت مصوب عرضه میکنند گفت: در بازرسی مشترک از یک مجتمع پخت نان تعداد ۱۰۷ کیسه آرد دولتی ۴۰ کیلویی در محل نگهداری میشد که ضابطان وجود این آردها را خلاف مقررات اعلام کردند و دستور مهرو موم محل تخلف صادر و اجرا شد.
علی اکبر مختاری گفت: دستور ضبط آردهای دولتی نیز صادر و برای عرضه در شبکه رسمی تحویل متولیان جهاد کشاورزی شد و پرونده متصدی متخلف نیز در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان در حال رسیدگی است.