عدم روشنایی و نبود علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر شهر رامجرد به درودزن، سبب واژگونی تانکر حامل سوخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،یک تانکر حمل سوخت در جاده رامجرد به درودزن، به دلیل تاریکی جاده و عدم دید مناسب راننده، پس از برخورد به بلوک‌های سیمانی جداکننده‌ی وسط جاده واژگون شد و آتش گرفت.

تانکر حمل سوخت پس از تخلیه سوخت در جایگاه، قصد برگشت به شرکت مبدا را داشت که به این حادثه دچار شد.

عدم وجود علائم راهنمایی و رانندگی و نبود روشنایی در این مسیر به خصوص در بریدگی و دوربرگردان‌ها روزانه تصادفات زیادی را به همراه دارد.

جاده رامجرد به درودزن، علاوه بر عبور و مرور محلی، مسیر ارتباطی شهرستان مرودشت به شهرستان اقلید است.