مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در هفت ماهه امسال ۲۵۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز در استان زنجان شناسایی و کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: در بین شهرهای استان بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز شناسایی شده به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان، ابهر و زرین آباد است.
وی افزود: جمع آوری انشعابات غیرمجاز با هدف کاهش آب بدون درآمد، صیانت از حقوق مشترکین، جلوگیری از ایجاد خسارت و صدمات به شبکه توزیع و توزیع عادلانه آب انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان با اشاره به اولویت برخورد با انشعابات غیرمجاز گفت: تا کنون ۱۸۰۰ فقره از انشعابات غیرمجاز کشف شده به مجاز تبدیل شده است.
این مسئول به تعداد کنتورهای خراب مشترکین شرکت آبفا نیز اشاره کرده و گفت: از بیش از ۱۸ هزار کنتور خراب موجود در استان زنجان نزدیک به چهار هزار دستگاه طی امسال تعویض و استانداردسازی شده است.
گفتنی است: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیش از ۳۹۷ هزار مشترک را در ۲۳ شهر و ۶۱۵ روستا تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.