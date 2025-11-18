امروز: -
هرمزگان تشنه، سد‌های بی آب

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷- ۱۶:۱۱
خبرهای مرتبط

میزان ذخایر آبی سد‌های استان تهران ۱۸۹ میلیون متر مکعب است

کاهش بی سابقه منابع آبی و هشدار برای صرفه جویی آب

زنگ خطر آب در کشور؛ سد‌ها خالی و بارش‌ها صفر!

خروج نیروگاه سد زاینده رود اصفهان از مدار تولید

برچسب ها: سدهای خالی ، خشکسالی ، هرمزگان
