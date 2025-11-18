پخش زنده
فعالان صنفی مشاور املاک در اصفهان در صورت تخلف مهرو موم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از الزام فعالان صنفی مشاور املاک در ثبت تمامی قراردادها در سامانههای اعلامی گفت و تاکید کرد: در صورت تخطی مهرو موم شدن برای این واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته میشود.
علی اکبر مختاری افزود: طبق قانون مشاوران املاک و بنگاههای خرید و فروش ملک تمامی قرار دادها شامل اجاره، رهن، فروش را باید در سامانه ملی املاک و مستغلات ثبت کنند و در نهایت کد رهگیری آن در قراردادها لحاظ شود.
به گفته مختاری قراردادهای چاپی دست نویس دیگر ابزار کار در این واحدهای صنفی نیست و آنچه قانون الزام و معین نموده، ثبت و چاپ قراردادهای سامانهای است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در صورت مشاهده بازرسان و کشف تخلف یا شکایت شهروندان که طرفین قراردادها هستند تعزیر مهر و موم در نظر گرفته میشود