معاون فرهنگی و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: از ابتدای امسال سیصدوپنجاه عنوان کتاب در استان ایلام چاپ شده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حسن اسدی نیا» معاون فرهنگی و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بی سابقه خواندن این میزان چاپ کتاب در دو دهه‌ اخیر اظهار داشت: سال گذشته در شش ماهه‌ اول یکصد عنوان کتاب و سال گذشته در تمام سال سیصد عنوان کتاب به چاپ رسید.

یکی از کتاب‌هایی که دیروز به چاپ رسید کتاب شعر کوردی با نام «جاره بپرس حوالم» اثر علی محمد ارسلانی بود.

یک کتاب دیگر که عصر دیروز رونمایی شد کتاب قصه‌های کودکانه با نام «نمک شیرین» بود.

همچنین مرتضی حاتمی نویسنده و روزنامه نگار ایلامی داستانی از جوامع الحکایات و لوامع الروایات محمد عوفی را به زبان کودکانه بازآفرینی کرده است، این قصه به ارزش احترام به بزرگان می‌پردازد.