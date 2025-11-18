پخش زنده
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ایران گفت: این مرکز و دومین مؤسسه اقیانوسشناسی وزارت منابع طبیعی جمهوری خلق چین با هدف تقویت پژوهشهای مشترک در حوزه آبهای عمیق تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی مهدی نیا افزود: امضای تفاهمنامه همکاری علمی و فناورانه میان پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ایران و دومین مؤسسه اقیانوسشناسی وزارت منابع طبیعی چین برای توسعه تحقیقات اقیانوسی در چارچوب عضویت ایران در بریکس و مشارکت فعال پژوهشگاه در کارگروه علوم و فناوریهای اقیانوسی و قطبی بریکس صورت گرفته است.
وی افزود: براساس این یادداشت تفاهم، دو طرف در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک در آبهای عمیق، برگزاری رویدادهای علمی، پژوهشی و فناورانه، تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو، بهرهمندی از فرصتهای تحقیقاتی، و همچنین مبادله اطلاعات، کتابها و نشریات علمی همکاری خواهند کرد.
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران در بوشهر مستقر است.