فرمانده انتظامی کردستان: اعضای یک باند دو نفره سرقت رینگ و لاستیک در سنندج شناسایی ودستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار یحیی الهی از متلاشی شدن باند سارقان رینگ و لاستیک در سنندج و اعتراف اعضای آن به ۹۲ فقره سرقت خبر داد.
وی گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهر سنندج، موضوع رسیدگی به این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کردستان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند یک باند دو نفره فعال در این سرقتها را شناسایی کرده و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.
سردار الهی با بیان اینکه متهمان در بازجوییها به ۹۲ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کردند، گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده، ۸ مالخر مرتبط با این باند نیز بازداشت و ۸۰ حلقه رینگ و لاستیک مسروقه از آنان کشف شد.
وی با تأکید بر اینکه اموال کشفشده به صاحبان اصلی آنها بازگردانده شده است، افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی کردستان با توصیه به شهروندان برای استفاده از تجهیزات ایمنی خودرو، یادآور شد: رانندگان از پارک خودرو در محلهای خلوت خودداری کرده و ترجیحاً از پارکینگها و مکانهای مجهز به دوربین مداربسته استفاده کنند.