۴۷ پایگاه سوادآموزی در مدارس مازندران برای نامنویسی و آموزش بیسوادان و کم‌سوادان فعال شده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران گفت: ۴۷ پایگاه سوادآموزی در مدارس استان برای ثبت‌نام و آموزش بیسوادان و کم‌سوادان فعال راه اندازی شده است

ناهید فضلی با بیان اینکه تعداد این پایگاه‌ها با توجه به تراکم سوادآموزی تقسیم‌بندی شده‌اند، افزود: کلاس‌های سوادآموزی از این پس تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی اداره خواهد شد و مسئولیت نظارت بر اجرای کلاس‌ها بر عهده مدیران مدارس است.

وی با اشاره به تغییرات ساختاری و کاهش حجم پوشش سوادآموزی افزود: اطلاعات هویتی سوادآموزان راستی‌آزمایی شده است و برنامه‌های جدیدی برای آموزش در دستور کار قرار دارد.





سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران گفت: بر اساس آمار برآوردی پایان سال ۱۳۹۹، باسوادی گروه هدف در استان ۹۹.۱۵ درصد گزارش شده است که عملکرد بسیار بالایی است.