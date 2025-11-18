راه اندازی ۴۷ پایگاه سوادآموزی در مازندران
۴۷ پایگاه سوادآموزی در مدارس مازندران برای نامنویسی و آموزش بیسوادان و کمسوادان فعال شده است.
؛ سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران گفت: ۴۷ پایگاه سوادآموزی در مدارس استان برای ثبتنام و آموزش بیسوادان و کمسوادان فعال راه اندازی شده است
ناهید فضلی با بیان اینکه تعداد این پایگاهها با توجه به تراکم سوادآموزی تقسیمبندی شدهاند، افزود: کلاسهای سوادآموزی از این پس تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی اداره خواهد شد و مسئولیت نظارت بر اجرای کلاسها بر عهده مدیران مدارس است.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری و کاهش حجم پوشش سوادآموزی افزود: اطلاعات هویتی سوادآموزان راستیآزمایی شده است و برنامههای جدیدی برای آموزش در دستور کار قرار دارد.
سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران گفت: بر اساس آمار برآوردی پایان سال ۱۳۹۹، باسوادی گروه هدف در استان ۹۹.۱۵ درصد گزارش شده است که عملکرد بسیار بالایی است.