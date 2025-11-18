به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت آموزش‌های سوادآموزی و افزایش دسترسی گروه‌های هدف به فرصت‌های یادگیری اجرا می‌شود.

منوچهر توسلی‌کیا افزود: در این طرح، مدارس دولتی به‌عنوان پایگاه‌های اصلی سوادآموزی در نوبت عصر فعالیت می‌کنند تا دسترسی گروه‌های هدف به فرصت‌های یادگیری تسهیل شود.

او تصریح کرد: هدف اصلی ما، افزایش دسترسی سوادآموزان به آموزش رایگان و ایجاد فرصت یادگیری برای همه اقشار جامعه است و با بهره‌گیری از ساختار مدرسه‌محور، مسیر یادگیری برای گروه‌های هدف ساده‌تر و کوتاه‌تر خواهد شد.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در اجرای این طرح، از ظرفیت فرهنگیان شاغل و بازنشسته و همچنین آموزش‌دهندگان فعال در سامانه سوادآموزی استفاده می‌شود تا پوشش آموزشی در همه مناطق شهری و روستایی استان افزایش یابد.

منوچهر توسلی‌کیا افزود: طرح مدرسه‌محوری در سوادآموزی با بهره‌گیری از فضای آموزشی مدارس و مشارکت گسترده فرهنگیان، گامی مؤثر در کاهش بی‌سوادی و توانمندسازی اقشار کم‌سواد جامعه در استان همدان به شمار می‌رود.