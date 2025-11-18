به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، این اثر هنری که به یاد قتل‌عام مسلمانان منطقه سربرنیتسا در شرق بوسنی در سال ۱۹۹۵ طراحی شده است، به نمادی از فراموش‌نشدن نسل‌کشی مسلمانان بوسنیایی بدل شده است.

در این مراسم رسمی، شماری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی بوسنی و هرزگوین از جمله ژلکو کمشیچ، رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، دنیس بشیروویچ، عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری، دینو کوناکوویچ، وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین و دیپلمات‌های از سایر کشورها حضور داشتند.

رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی در سخنرانی خود در این مراسم تأکید کرد که این نماد یادآور «حقیقت حقوقی» و «تعهد جهانی» برای جلوگیری از تکرار نسل‌کشی است.

کمشیچ افزود که کشورش هرگز نباید سرنوشت شهروندانش را به دیگران بسپارد.

عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین نیز با بیان اینکه این یادبود برای نسل‌های آینده است تا آسیب‌هایِ تکرار ناپذیر را بشناسند، آن را نمادی از عدالت و مسئولیت جمعی در قبال فجایع بشری دانست.

شایان ذکر است نماد گل سربرنیتسا در محوطۀ خیابان‌های اصلی سازمان ملل در نیویورک نصب شده است و قرار است با کیوآر کد تعبیه شده در کنار آن به آرشیو آنلاین دادگاه‌ها و اسناد مربوط به آن نسل‌کشی متصل شود.

این مراسم در ادامه تصویب یک قطعنامه بین‌المللی است که به‌طور رسمی روز یازدهم ژوئیه را به‌عنوان «روز بین‌المللی یادبود نسل‌کشی در سربرنیتسا» اعلام کرده است.