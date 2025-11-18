دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تشریح ابعاد مختلف مثبت فرزندآوری، بر لزوم ایجاد تعادل در جمعیت کشور تاکید کرد و هشدار داد که جامعه ایران در حال ورود به «سیاه‌چاله جمعیتی» است.

رضا سعیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براساس فرهنگ دینی ما، فرزند نعمت و برکت الهی است و با خودش رحمت الهی را به خانواده نازل می‌کند.

این مقام مسئول از نظر بهداشتی و درمانی به مزایای فرزندآوری برای سلامت زنان اشاره کرد و افزود: فرزندآوری برای خانم‌ها باعث کاهش انواع سرطان‌های زنانه می‌شود و به آنها کمک می‌کند تا سلامت بیشتری داشته باشند.

دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت بهداشت، ابعاد اجتماعی و امنیتی موضوع را نیز تشریح کرد و گفت: از نظر اجتماعی، فرزندآوری نشاط و شادابی را به خانه و خانواده هدیه می‌دهد و از منظر امنیتی نیز، کشور‌های جوان از امنیت بالاتری برخوردارند.

وی در ادامه به اهمیت جمعیت جوان در پیشرفت علمی و نوآوری پرداخت و تصریح کرد: از دیدگاه علمی، جوانان با نوآوری و خلاقیت خود، راه‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت جامعه می‌گشایند.

سعیدی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی جمعیت ایران، بر ایجاد یک تعادل در سیاست‌های جمعیتی تاکید کرد و گفت: در مجموع باید تعادلی در جامعه برقرار شود که جمعیت نه به حالت انفجار جمعیت برسد و نه به وضعیت فعلی که در حال ورود به چاله یا سیاه‌چاله جمعیتی هستیم.