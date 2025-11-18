پخش زنده
کامیون حامل پارچههای فاقد مجوز به ارزش ۱۱۵ میلیارد ریال در کازرون توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در ادامه روند مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی کازرون از تردد یک دستگاه کامیون حامل کالای فاقد مجوز در جاده کازرون-شیراز باخبر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سردار عزیزاله ملکی افزود: ماموران پلیس با برنامه ریزی انجام شده، کامیون مذکور را در این جاده شناسایی و متوقف کردند.
وی بیان کرد: در بررسیها مشخص شد محموله مذکور، حامل پارچههای خارجی فاقد بارنامه و مجوز گمرکی بوده و راننده آنها را از استانهای جنوبی کشور بارگیری و قصد انتقال به سایر استانها را داشته است.
سردار ملکی با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون، هزار و ۳۸۰ طاقه پارچه خارجی قاچاق کشف شد گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی فارس افزود: راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.